Климатолог: зимы в России за 50 лет потеплели примерно на 3 градуса

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Средняя зимняя температура в России за последние полвека возросла примерно на 3 градуса, причем наибольшее потепление наблюдается в Арктическом регионе. Об этом сообщил Алексей Кокорин, эксперт по климатическим вопросам фонда "Природа и люди".

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Он отметил, что есть данные о том, насколько зимы в России стали теплее. Росгидромет начинает свои расчеты с 1976 года, и это не случайно — именно тогда можно начать говорить об антропогенном влиянии. В результате мы имеем увеличение температуры примерно на 3 градуса в среднем по стране. В Арктике этот показатель выше, а на юге России — несколько ниже, передает РИА Новости.

Также Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, сообщил, что январь этого года в Москве может стать рекордным по теплоте в истории метеонаблюдений, превзойдя результат 2020 года, когда средняя температура за месяц составила 0 градусов.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.



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