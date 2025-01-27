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Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

Общество

На этой неделе в столице будет наблюдаться аномально высокая температура, преобладает сухая погода. Днем термометры могут показывать отметки до восьми градусов выше нуля. Прогнозом поделился синоптик из прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

автомобиль в снегу
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль в снегу

По его заявлениям, на протяжении этой недели в Москве ожидается теплый климат с малым количеством осадков. Снегопадов не предвидится. В дневные часы с понедельника по среду температура будет колебаться от четырех до шести градусов выше нуля. Ночью в эти дни термометры покажут от нуля до трех градусов тепла, а местами возможны небольшие дожди, добавил специалист. Четверг, по его словам, окажется самым теплым днем. В это время температура может достигнуть восьми градусов, передает "Вечерняя Москва".

30 января в Москве ожидаются прояснения, и температура может подняться до восьми градусов. Ночью также будет тепло, причем столбики термометров будут показывать от нуля до пяти градусов. Осадки не предсказываются, отметил Ильин.

Уточнения

Москва́  — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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