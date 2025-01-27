Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

На этой неделе в столице будет наблюдаться аномально высокая температура, преобладает сухая погода. Днем термометры могут показывать отметки до восьми градусов выше нуля. Прогнозом поделился синоптик из прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
По его заявлениям, на протяжении этой недели в Москве ожидается теплый климат с малым количеством осадков. Снегопадов не предвидится. В дневные часы с понедельника по среду температура будет колебаться от четырех до шести градусов выше нуля. Ночью в эти дни термометры покажут от нуля до трех градусов тепла, а местами возможны небольшие дожди, добавил специалист. Четверг, по его словам, окажется самым теплым днем. В это время температура может достигнуть восьми градусов, передает "Вечерняя Москва".
30 января в Москве ожидаются прояснения, и температура может подняться до восьми градусов. Ночью также будет тепло, причем столбики термометров будут показывать от нуля до пяти градусов. Осадки не предсказываются, отметил Ильин.
Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис.
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