Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона

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В последнее время геомагнитные возмущения, известные как магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений, подобных тем, что наблюдались во Флориде в далеком 1859 году?

Фото: Wikimedia Commons by Pixabay.com is licensed under Public domain закат солнца, облака

Конец августа 1859 года ознаменовался необычным событием: в жаркую и влажную ночь, небо над Флоридой внезапно озарилось ярким светом. Это было полярное сияние, которое, вопреки своей обычной локализации в высоких широтах, достигло субтропиков. Поразительное зрелище охватило и Центральную Америку, а некоторые жители Скалистых гор даже приняли его за рассвет из-за непривычной яркости небес.

В то же время, по другую сторону Атлантического океана, в Англии, увлеченный астроном-любитель по имени Ричард Кэррингтон пристально следил за Солнцем. Его внимание было сосредоточено на солнечных пятнах и вспышках.

По словам астрофизика Хью Хадсона из Университета Глазго, Кэррингтон постоянно наблюдал солнечные пятна, зарисовывая их и делая заметки. В один из моментов он зафиксировал появление в группе пятен двух ярких образований, не свойственных им.

Оказалось, что явление, свидетелями которого стали Кэррингтон и завороженные жители субтропической Атлантики, имело общую причину. Полярное сияние было вызвано мощнейшей солнечной бурей в истории человечества, получившей название "Событие Кэррингтона". Эти бури могут выбрасывать огромные объемы заряженного газа и пыли со скоростью до 3,2 миллиона километров в час. Достигая Земли, эти частицы способны нарушать и деформировать магнитное поле планеты.

Масштаб "События Кэррингтона" был настолько велик, что взаимодействие выброшенных частиц с земным магнитным полем оказало влияние на телекоммуникации.

Хадсон отметил, что в результате возникших скачков напряжения в некоторых местах провода загорелись, а некоторые телеграфисты получили удары током и ожоги. Он подчеркнул, что использование протяженных проводов для передачи электроэнергии может привести к неприятностям при подобных всплесках напряжения.

С момента "События Кэррингтона" инженеры накопили значительный опыт в обращении с высоковольтными линиями. Однако наша зависимость от электроэнергии экспоненциально возросла. Вспышка, сопоставимая или даже превосходящая по мощности "Событие Миякэ", вполне возможна, и последствия этого явления представляют огромный интерес как для любителей научной фантастики, так и для ученых. Поскольку в современном мире гораздо больше технологий, чем телеграфные провода XIX века, потенциальные последствия могут быть катастрофическими.

Астрофизик Алекс Джаннинас из Коннектикутского колледжа подчеркивает, что в мире, столь зависимом от электричества и электроники, подобное событие способно вызвать масштабные сбои и повреждения в электронике космических спутников, наземных энергосистем и электроники.

Наша космическая инфраструктура, включая телекоммуникационные спутники, особенно уязвима к корональным выбросам массы (КВМ). КВМ представляют собой мощные выбросы заряженных частиц с поверхности Солнца. Эта энергия может повреждать солнечные панели, нарушать работу навигационных систем и изменять орбиты спутников, потенциально вызывая столкновения и увеличивая количество космического мусора.

Несмотря на постоянную солнечную активность, более частыми являются вспышки низкой интенсивности. Активность солнечных пятен, вызывающих эти бури и вспышки, подвержена циклическим изменениям с периодом около 11 лет. В настоящее время мы находимся на пике этого цикла. Во время солнечного максимума более крупные солнечные бури происходят чаще, иногда по несколько раз в день, в то время как при "солнечном минимуме" их частота может быть меньше, чем раз в неделю.

По мере приближения солнечного цикла к максимуму геомагнитные бури, вызванные КВМ, становятся все более частыми и интенсивными.

По словам Джаннинаса, сейчас наблюдается 25-й цикл солнечной активности, и его пик прогнозируется на лето, вероятно, на июль. Хотя, по мнению некоторых ученых, вероятность солнечной бури, аналогичной "Событию Кэррингтона", в течение следующего столетия составляет менее 12%, однако эта угроза по-прежнему заслуживает серьезного внимания. Об этом сообщает издание 56orb.ru

В настоящее время Солнце находится под постоянным наблюдением множества спутников, включая Геостационарный эксплуатационный экологический спутник (GOES), спутники Обсерватории солнечно-земных связей (STEREO-A и -B) и Обсерваторию солнечной динамики (SDO). Они передают данные и изображения как в видимом, так и в невидимом свете, позволяя отслеживать широкий спектр солнечной активности.

По словам Джаннинаса, частицам, выброшенным в результате КВМ, требуется от нескольких часов до нескольких дней, чтобы достичь Земли, поэтому имеется некоторое время для предупреждения. Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований также отслеживает солнечную активность и может предоставлять информацию о том, где и когда можно будет наблюдать полярное сияние. Эта информация дает энергетическим компаниям, операторам спутников и экипажу МКС возможность подготовиться к возможным последствиям.

Для обычных людей каких-либо специальных действий, помимо проверки заряженности электронных устройств и наличия основных запасов, таких как вода, батарейки и фонарики, не требуется.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.



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