Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русская зима: города, где можно испытать настоящую суровую зиму
1 и 2 апреля на сцене театра Российской Армии Дмитрий Певцов расскажет историю о каждом из нас
Тектонический Разлом: Камчатка содрогнулась от мощных подземных толчков
Туристам в Шри-Ланке запретили дискотеки после 22:00
Роза Хутор выступил организатором международной конференции Спортивные события: генерация социальных эффектов
Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание
Эти два ингредиента спасут вашу любимую чашку от налета
Кому особенно подходят функциональные тренировки?
Эти продукты избавят от вздутия живота: простые решения для вашего комфорта

Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона

6:22
Общество

В последнее время геомагнитные возмущения, известные как магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений, подобных тем, что наблюдались во Флориде в далеком 1859 году?

закат солнца, облака
Фото: Wikimedia Commons by Pixabay.com is licensed under Public domain
закат солнца, облака

Конец августа 1859 года ознаменовался необычным событием: в жаркую и влажную ночь, небо над Флоридой внезапно озарилось ярким светом. Это было полярное сияние, которое, вопреки своей обычной локализации в высоких широтах, достигло субтропиков. Поразительное зрелище охватило и Центральную Америку, а некоторые жители Скалистых гор даже приняли его за рассвет из-за непривычной яркости небес.

В то же время, по другую сторону Атлантического океана, в Англии, увлеченный астроном-любитель по имени Ричард Кэррингтон пристально следил за Солнцем. Его внимание было сосредоточено на солнечных пятнах и вспышках.

По словам астрофизика Хью Хадсона из Университета Глазго, Кэррингтон постоянно наблюдал солнечные пятна, зарисовывая их и делая заметки. В один из моментов он зафиксировал появление в группе пятен двух ярких образований, не свойственных им.

Оказалось, что явление, свидетелями которого стали Кэррингтон и завороженные жители субтропической Атлантики, имело общую причину. Полярное сияние было вызвано мощнейшей солнечной бурей в истории человечества, получившей название "Событие Кэррингтона". Эти бури могут выбрасывать огромные объемы заряженного газа и пыли со скоростью до 3,2 миллиона километров в час. Достигая Земли, эти частицы способны нарушать и деформировать магнитное поле планеты.

Масштаб "События Кэррингтона" был настолько велик, что взаимодействие выброшенных частиц с земным магнитным полем оказало влияние на телекоммуникации.

Хадсон отметил, что в результате возникших скачков напряжения в некоторых местах провода загорелись, а некоторые телеграфисты получили удары током и ожоги. Он подчеркнул, что использование протяженных проводов для передачи электроэнергии может привести к неприятностям при подобных всплесках напряжения.

С момента "События Кэррингтона" инженеры накопили значительный опыт в обращении с высоковольтными линиями. Однако наша зависимость от электроэнергии экспоненциально возросла. Вспышка, сопоставимая или даже превосходящая по мощности "Событие Миякэ", вполне возможна, и последствия этого явления представляют огромный интерес как для любителей научной фантастики, так и для ученых. Поскольку в современном мире гораздо больше технологий, чем телеграфные провода XIX века, потенциальные последствия могут быть катастрофическими.

Астрофизик Алекс Джаннинас из Коннектикутского колледжа подчеркивает, что в мире, столь зависимом от электричества и электроники, подобное событие способно вызвать масштабные сбои и повреждения в электронике космических спутников, наземных энергосистем и электроники.

Наша космическая инфраструктура, включая телекоммуникационные спутники, особенно уязвима к корональным выбросам массы (КВМ). КВМ представляют собой мощные выбросы заряженных частиц с поверхности Солнца. Эта энергия может повреждать солнечные панели, нарушать работу навигационных систем и изменять орбиты спутников, потенциально вызывая столкновения и увеличивая количество космического мусора.

Несмотря на постоянную солнечную активность, более частыми являются вспышки низкой интенсивности. Активность солнечных пятен, вызывающих эти бури и вспышки, подвержена циклическим изменениям с периодом около 11 лет. В настоящее время мы находимся на пике этого цикла. Во время солнечного максимума более крупные солнечные бури происходят чаще, иногда по несколько раз в день, в то время как при "солнечном минимуме" их частота может быть меньше, чем раз в неделю.

По мере приближения солнечного цикла к максимуму геомагнитные бури, вызванные КВМ, становятся все более частыми и интенсивными.

По словам Джаннинаса, сейчас наблюдается 25-й цикл солнечной активности, и его пик прогнозируется на лето, вероятно, на июль. Хотя, по мнению некоторых ученых, вероятность солнечной бури, аналогичной "Событию Кэррингтона", в течение следующего столетия составляет менее 12%, однако эта угроза по-прежнему заслуживает серьезного внимания. Об этом сообщает издание 56orb.ru

В настоящее время Солнце находится под постоянным наблюдением множества спутников, включая Геостационарный эксплуатационный экологический спутник (GOES), спутники Обсерватории солнечно-земных связей (STEREO-A и -B) и Обсерваторию солнечной динамики (SDO). Они передают данные и изображения как в видимом, так и в невидимом свете, позволяя отслеживать широкий спектр солнечной активности.

По словам Джаннинаса, частицам, выброшенным в результате КВМ, требуется от нескольких часов до нескольких дней, чтобы достичь Земли, поэтому имеется некоторое время для предупреждения. Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований также отслеживает солнечную активность и может предоставлять информацию о том, где и когда можно будет наблюдать полярное сияние. Эта информация дает энергетическим компаниям, операторам спутников и экипажу МКС возможность подготовиться к возможным последствиям.

Для обычных людей каких-либо специальных действий, помимо проверки заряженности электронных устройств и наличия основных запасов, таких как вода, батарейки и фонарики, не требуется.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Кубинец, живущий на круизном лайнере, провёл в море 24 года
Туризм
Кубинец, живущий на круизном лайнере, провёл в море 24 года Аудио 
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Новости спорта
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым
Недвижимость
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым Аудио 
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Грозит ли миру бумажный голод — вопрос, который занимает человечество столетие Сергей Лебедев Тёмный кислород: что за тайна скрывается на морском дне? Игорь Буккер Сводка с фронта: российские флаги над Великой Новосёлкой, США не одержали победу ни в одном конфликте Дмитрий Плотников
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Последние материалы
Роза Хутор выступил организатором международной конференции Спортивные события: генерация социальных эффектов
Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание
Эти два ингредиента спасут вашу любимую чашку от налета
Кому особенно подходят функциональные тренировки?
Эти продукты избавят от вздутия живота: простые решения для вашего комфорта
Врач рассказала о вреде кофе с сахаром
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Растения, которые отпугнут вредителей с грядок
Нажмите эту кнопку после снятия наличных в банкомате: ключевая ошибка пользователей
Индекс кофе с бутербродом: как изменились цены на завтрак в январе 2025
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.