Размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 февраля размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 690,3 тысячи рублей, а на второго и последующих детей — до 912,2 тысячи рублей, как сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Фото: Flickr by Eric Ward, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ семья на закате

В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин подчеркнул, что с указанной даты будет проведена индексация более 40 различных социальных выплат и пособий. Кроме того, теперь каждый год будет увеличиваться размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы.

Ранее такие суммы были зафиксированы. Как позже уточнили в правительстве, в результате этой индексации единовременное пособие при рождении ребенка составит 26,9 тысячи рублей.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин (род. 3 марта 1966, Лобня, Московская область) — российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Член Государственного Совета Российской Федерации с 21 декабря 2020 года.





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