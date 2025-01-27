Соцсети взорваны: беременность в 76 лет — сенсация из США

В США 76-летняя женщина шокировала общественность новостью о своей беременности. По данным издания The Sun, врачи подтвердили, что она находится на 12-й неделе беременности, что вызвало оживленное обсуждение в интернете.

Как всё произошло?

Женщина обратилась в больницу с жалобами на головокружение. После обследования врачи сообщили, что она беременна уже 12 недель.

"Анализы подтвердили: вы точно беременны," — сообщил врач.

"Что?" — удивленно отреагировала пациентка.

Новость быстро распространилась после того, как правнучка женщины опубликовала видео с её реакцией в социальных сетях. За четыре дня ролик набрал более 40 миллионов просмотров.

Рекордный случай?

Если женщина действительно решит рожать, она может установить новый мировой рекорд как самая пожилая мама. До этого, согласно медицинским данным, самый старший возраст, при котором женщины естественным путем рожали, составлял 59 лет. Однако в случаях с ЭКО известны примеры рождения детей у женщин старше 70 лет.

Правнучка утверждает, что малыш может появиться на свет в июле.

Реакция общества

Эта история вызвала бурное обсуждение как среди медиков, так и среди пользователей социальных сетей. Многие удивлены возможностью столь поздней беременности, другие высказывают сомнения в её естественности.