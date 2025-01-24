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В Госдуме предложили увеличить размер студенческих стипендий

Общество

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов из КПРФ предложил ввести минимальный размер стипендии, который бы не опускался ниже прожиточного минимума. Он также предложил поэтапное увеличение выплат на 20-25% каждый год, начиная с 2026 года.

Человек читает книгу
Фото: unsplash.com by João Silas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек читает книгу

Даже если учитывать финансовую поддержку родителей или небольшие подработки, минимальная академическая стипендия составляет всего 2 056 рублей для студентов вузов и 890 рублей для учащихся колледжей, что явно недостаточно для удовлетворения основных потребностей студентов. В таких условиях трудно рассчитывать на то, что стипендии выполняют свою стимулирующую функцию. Чтобы изменить данную ситуацию, требуется провести индексацию и установить минимальный размер академической стипендии не ниже уровня прожиточного минимума, который в 2025 году составит 17 733 рубля — стипендии обязательно должны быть к этому показателю привязаны.

Кроме того, парламентарий подчеркнул важность законодательного закрепления обязательной индексации стипендий в соответствии с уровнем инфляции, чтобы в дальнейшем избежать их обесценивания, передает РИА Новости.

Уточнения

Стипендия — регулярное (обычно ежемесячное) денежное пособие учащимся, как правило, средних специальных и высших учебных заведений, а также аспирантам, докторантам и лицам, проходящим повышение квалификации.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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