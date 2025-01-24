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Россиянам рассказали, какие IT-профессии будут востребованны в 2025 году

1:18
Общество

В 2025 году на рынке информационных технологий ожидается высокий спрос на специалистов, занимающихся разработкой и поддержкой программного обеспечения, а также на инженеров в области искусственного интеллекта. Об этом сообщил Кирилл Мокевнин, сооснователь онлайн-школы программирования "Хекслет".

Клавиатура портативного компьютера с подсветкой
Фото: commons.wikimedia.org by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клавиатура портативного компьютера с подсветкой

По его мнению, профессия разработчика программного обеспечения по-прежнему остается крайне актуальной, но при этом предъявляет серьезные требования к квалификации работников. На рынке труда наблюдается нехватка кадров с реальным опытом разработки, в то время как интерес к таким специалистам продолжает расти. В ответ на данную ситуацию многие компании начали делать акцент на внутреннем обучении своих сотрудников, что стало хорошей новостью для начинающих специалистов: им стало проще находить первую работу, заметил он.

Тем не менее, при обучении рекомендуется выбирать практико-ориентированный подход и активно участвовать в учебных или коммерческих проектах. Он также подчеркнул, что несмотря на разнообразие востребованных направлений, тем, кто только начинает знакомство с IT, может быть сложно войти в профессию, передает РИА Новости.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий, которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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