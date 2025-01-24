97% не смогли решить этой простой задачи: проверьте себя

Обратите внимание, что 97 процентов людей, попробовавших решить ее, потерпели неудачу.
Если вы внимательно посмотрите на первую строку, то сможете понять, что красная чашка имеет значение 4, поскольку сумма значений равна 8.
Сумма второй задачи, в которой присутствует две полчашки, равна 6
Наконец, фиолетовая чашка имеет индивидуальную ценность 7, поскольку сумма двух из них равна 14.
Теперь, имея эти данные, вам остается только осмелиться сделать окончательный расчет и вы сможете разгадать загадку.
4 + 6 x 7 = 4 + 42 = 46.
Нельзя забывать, что сначала делается умножение, а уже потом сложение.
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