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97% не смогли решить этой простой задачи: проверьте себя

1:25
Общество

Обратите внимание, что 97 процентов людей, попробовавших решить ее, потерпели неудачу.

Задача
Фото: Own work by Pravda.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Задача

Решение загадки

Если вы внимательно посмотрите на первую строку, то сможете понять, что красная чашка имеет значение 4, поскольку сумма значений равна 8.

Сумма второй задачи, в которой присутствует две полчашки, равна 6

Наконец, фиолетовая чашка имеет индивидуальную ценность 7, поскольку сумма двух из них равна 14.

Теперь, имея эти данные, вам остается только осмелиться сделать окончательный расчет и вы сможете разгадать загадку.

Ответ:

4 + 6 x 7 = 4 + 42 = 46.

Нельзя забывать, что сначала делается умножение, а уже потом сложение.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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