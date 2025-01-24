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Математическая задача уровня школьного БОГА: решите её за 13 секунд

Общество

Попытайтесь разгадать эту загадку, которая так популярна в социальных сетях.

Задача
Фото: Own work by Pravda.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Задача

В этом упражнении, которое необходимо принять во внимание, что его смогли решить лишь немногие, основное число — 10. В поставленной математической задаче есть несколько расчетов, которые вы должны решить.

Уделите на это 13 секунд, если у вас не получилось, ниже будет ответ.

Решение математической задачи

ШАГ 1 : 10 х 10 = 100

ШАГ 2 : 10 + 10 + 100 + 10 = 130

ШАГ 3: 130 – 10 = 120

Учитывая показанное объяснение, вам следовало бы начать с умножения, а затем выполнять операцию слева направо. Следовательно, ответ на эту математическую задачу — 120.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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