Как понять, что за вами следят через смартфон? Два признака шпионских программ

Сейчас, во времена постоянных мошеннических схем, каждый человек иногда может поймать себя за мысли: "а вдруг за мной следят через мобильник?" Избавиться от тревожности по этому поводу вам помогут два признака шпионских программ на телефоне.
О них рассказал директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.
"Первое, что указывает на работу вируса, если вдруг вам начинают приходить непонятные коды подтверждения операций. Но нужно помнить, что вредоносные программы могут зачастую скрывать такие сообщения от владельца телефона", — цитирует его "АиФ".
Эксперт добавил, что если у вас просто так начали открываться программы, это тоже может говорить о наличии шпионской программы.
Шпиона́ж или шпио́нство — противозаконная разведывательная деятельность органов (их агентов) иностранных государств, что, как правило, предполагает похищение официально засекреченной информации (государственной тайны) спецслужбами других государств.
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