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Отдохни от работы по полной: три хитрости, чтобы продлить отпуск

0:48
Общество

Все россияне с трепетом ждут отпуск, чтобы скорее отдохнуть от забот, стресса и вечного будильника в 7 утра. Финансист Анастасия Моргунова раскрыла три хитрости, чтобы отдых получился долгим и приятным.

Пляж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пляж

Во-первых, отдых стоит начинать с понедельника. Так он будет длиннее на два дня. А вот завершать отпуск лучше в пятницу, чтобы туда вошли предстоящие выходные дни.

Во-вторых, планировать отпуск стоит перед официальными праздниками или после них. Это позволит вам насладиться отдыхом дольше на два-три праздничных дня.

В-третьих, эксперт рекомендует поделить отпуск на несколько частей. Важно, что одна часть не должна быть менее двух недель, пишет "СЭ".

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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