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Боялся, что не возьмут! Старик утаил свой 85-летний возраст, чтобы поехать в Авдеевку

1:16
Общество

Пенсионер Вячеслав Душкин, которому исполнилось 85 лет, так сильно хотел отправиться восстанавливать Авдеевку, что даже скрыл свой возраст.

РЖД
Фото: commons.wikimedia.org by sergey1998, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
РЖД

Друзья зовут его с уважением "дед", а еще — Хулиганыч. Чтобы поехать в Авдеевку в качестве мастера по кровле, он написал в анкете что ему 79 лет.

Вячеслав родился в 1940 году в тюрьме, в камере среди политических. Дед у него был — белогвардеец.

Душкин рассказал, что у него есть комплекс вины, поскольку в ту войну он был ребенком, не успел повоевать, ничем не помог стране.

Теперь он решил наверстать упущенное. Когда произошли события в Донбассе, Вячеслав рвался в ополчение — не взяли, не подошел по возрасту.

Когда пенсионер поехал восстанавливать Авдеевку, бригада сначала отнеслась к нему скептически из-за возраста. Но через некоторое время все изменилось. Душкин не только вставал раньше всех, успевая помочь даже женщинам на кухне, но и на стройке не уступал другим специалистам, пишет KP. RU.

85-летний Вячеслав поделился секретом своего долголетия: отсутствие зависти и злобы к людям.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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