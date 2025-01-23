Клад у вас на кухне: зачем на самом деле нужны ящики под духовкой?

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Практически у каждого на кухне под духовкой есть шкафчик, в который обычно складывают сковородки или пергаментную бумагу для выпечки. Хозяюшки убеждены, что для этого шкаф и создан. Однако они глубоко ошибаются.

Фото: commons.wikimedia. org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Курица в духовке

У этого ящика совершенно иное предназначение.

На самом деле он создан для сохранения температуры уже приготовленных блюд: переложите в него противень с запеченным мясом или рыбой — они не подгорят и не остынут, пока все не соберутся за столом.

Этот чудо-ящик нагревается до оптимальной температуры, пока духовка включена, пишет KP. RU.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



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