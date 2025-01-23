В Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов из ЛДПР представил на рассмотрение законопроект, который предполагает запрет на рекламу услуг "тарологов".
Также в документе предлагается разработать механизмы для выявления и блокировки интернет-площадок, которые размещают подобную информацию. Текст законопроекта доступен в электронной базе Думы.
В документе подчеркивается, что "таролог" — это человек, который с помощью специальных манипуляций и техник работы с картами Таро предсказывает будущее, анализирует текущие жизненные обстоятельства и дает рекомендации по принятию решений в различных сферах жизни, таких как семейные отношения, взаимодействие с коллегами, диета и финансовые советы.
Автор законопроекта считает, что исходя из моральных и этических норм современного российского общества, услуги "таролога" являются вымыслом и не имеют реальной ценности.
Ка́рты таро́ — колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр (итальянский tarocchi, французский tarot и австрийский Königrufen), во многие из которых играют и сегодня. С конца XVIII века карты таро стали использоваться и для гадания.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На Кавказе археологи обнаружили крепость бронзового века. Её стены, технологии и загадочная история поражают воображение. Как она сохранилась до наших дней?