В Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов из ЛДПР представил на рассмотрение законопроект, который предполагает запрет на рекламу услуг "тарологов".

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Также в документе предлагается разработать механизмы для выявления и блокировки интернет-площадок, которые размещают подобную информацию. Текст законопроекта доступен в электронной базе Думы.

В документе подчеркивается, что "таролог" — это человек, который с помощью специальных манипуляций и техник работы с картами Таро предсказывает будущее, анализирует текущие жизненные обстоятельства и дает рекомендации по принятию решений в различных сферах жизни, таких как семейные отношения, взаимодействие с коллегами, диета и финансовые советы.

Автор законопроекта считает, что исходя из моральных и этических норм современного российского общества, услуги "таролога" являются вымыслом и не имеют реальной ценности.

Уточнения

Ка́рты таро́ — колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр (итальянский tarocchi, французский tarot и австрийский Königrufen), во многие из которых играют и сегодня. С конца XVIII века карты таро стали использоваться и для гадания.





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