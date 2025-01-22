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Ирак, 21 век — легализация замужества с 9 лет

1:35
Общество

Недавно в Ираке был одобрен закон, позволяющий заключать браки с более раннего возраста. Согласно новым поправкам, девочкам разрешено вступать в брак с девяти лет. Об этом пишет издание EADaily.

Девушка в хиджабе
Фото: pixabay.com by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Девушка в хиджабе

Как сообщает агентство Associated Press, сторонниками этой инициативы стали консервативные шиитские законодатели. Они утверждают, что изменения направлены на приведение законодательства в соответствие с исламскими нормами и уменьшение влияния западных ценностей.

Ранее минимальный возраст для вступления в брак в Ираке составлял 18 лет. Однако принятые поправки дают священнослужителям право самостоятельно решать, когда можно заключать брак, основываясь на их трактовке норм исламского права. В частности, девятилетние девочки могут быть выданы замуж в соответствии с положениями джафаритской школы, которая является одной из ключевых в шиизме.

Сторонники реформы считают, что новый закон поможет сохранить традиционные ценности, а также укрепить религиозные устои общества. Они подчеркивают, что изменения соответствуют исламским законам и помогут избежать негативного влияния западной культуры.

Однако критики законопроекта выражают обеспокоенность тем, что такие меры могут усугубить положение девочек и привести к росту случаев принудительных браков. Международные правозащитные организации уже выразили свою озабоченность и призвали пересмотреть принятые поправки.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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