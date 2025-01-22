Путь просвещения, длинною в жизнь — 93-летняя учительница продолжает дарить знания детям

3:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Недавно в интернете появилось видео о 93-летней учительнице математики, которая продолжает обучать своих бывших учеников спустя 40 лет после их выпуска. Этой удивительной женщиной оказалась жительница Жангалинского района Западно-Казахстанской области — Набия Тлепбергенова.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Книга

В интервью местному телеканалу она рассказала о своем многолетнем педагогическом пути и любви к профессии.

Имя Набии хорошо известно в родном районе. Почти полвека она обучала детей математике, а выйдя на заслуженный отдых, продолжает делиться знаниями уже со своими внуками. Под её руководством многие добились успехов: взрослые ученики, которых она готовила к Единому национальному тестированию, успешно поступили на грантовое обучение. Сейчас бабушка помогает внучке Нурасыл, которая учится в седьмом классе, подготовиться к областной олимпиаде. Девочка признаётся, что благодаря занятиям с бабушкой добивается отличных результатов по алгебре и геометрии.

Нурасыл рассказывает, что после школы делится с бабушкой тем, что узнала на уроках, а та, в свою очередь, объясняет сложные темы простым и доступным языком, приводя множество примеров. По словам внучки, такие занятия помогают ей лучше понимать предмет и с уверенностью осваивать новые темы.

Педагог с большой буквы

Главной особенностью Набии Тлепбергеновой всегда было умение заинтересовать учеников своим предметом. Она убеждена, что успех в обучении зависит не только от способностей ребенка, но и от метода преподавания. По её мнению, важно выстроить урок так, чтобы дети с удовольствием включались в процесс. Например, сначала они спокойно разбирали материал, а в конце занятия могли немного расслабиться, весело обсудить интересные темы или даже поиграть.

Многие из её выпускников выбрали профессии, связанные с математикой, став инженерами, бухгалтерами и финансистами. Это, по словам Набии, является подтверждением того, что её труд не прошел даром.

Семейная гордость и признание

Продолжателем педагогической династии стала младшая дочь Набии — Актоты, которая с гордостью говорит о своей матери и её неугасаемой энергии. Несмотря на возраст, Набия Тлепбергенова каждый день читает книги, газеты и журналы, чтобы поддерживать умственную активность.

После появления видео в социальных сетях, многие казахстанцы оставили теплые пожелания в адрес учительницы, выражая восхищение её преданностью профессии. Однако дочь с сожалением отмечает, что за долгие годы работы её мать так и не получила официальных наград от системы образования. Она искренне надеется, что труд ветерана педагогики будет замечен и оценён по достоинству.

Секрет долголетия и любви учеников

Несмотря на почтенный возраст, Набия Тлепбергенова ведёт активный образ жизни. Она ежедневно гуляет на свежем воздухе, старается правильно питаться и соблюдать режим дня. Ученики не забывают своего наставника — часто навещают, звонят и поздравляют с праздниками, выражая благодарность за её неоценимый вклад в их жизнь.