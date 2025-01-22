Модный трюк от Рогова: как носить шорты зимой?

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Настало время выходить за рамки стереотипов, уверен российский стилист Александр Рогов. Он предложил использовать для этого шорты.

Фото: https://www.freepik.com Девушка в магазине одежды

Этой зимой, по его словам, на пике моды бермуды.

"Тренд на них остаётся с нами и в этом году — смело носите их уже сейчас с высокими сапогами, ботфортами или с плотными колготками", — цитирует Рогова "Чемпионат".

Он добавил, что летом тоже будет модно носить шорты. Однако нужно будет выбрать вариант стилизации с балетками, лоферами и со шлёпанцами.

"Мужские бермуды, кстати, тоже будут крайне актуальны", — завершил Рогов.

Уточнения

Бермуды — специфический тип шорт, в последнее время используется не только как одежда для отдыха, но и как повседневный элемент.



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