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Выбирай гардероб с умом: названы 5 самых трендовых цветов 2025 года

Общество

Какие пять оттенков будут отражать эстетику соцсетей в 2025 году, выяснили эксперты Pinterest.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Они провели исследование и разузнали, какие цвета будут в тренде. Статистику собирали на основании наиболее частых запросов пользователей.

Самыми популярными оттенками оказались: вишнёвый красный, сливочный жёлтый, "зелёный укроп", аура-индиго и "альпийский овёс". Все они связаны с трендами в социальных сетях, пишет "Чемпионат".

Специалист из Pinterest Канте Уэллс отметила, что, например, индиго в тренде, так как есть мода на космос, а "альпийский овёс" отлично отражает эстетику минимализма.

Уточнения

Pinterest (Пинтерест) — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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