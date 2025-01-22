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Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся морозы

1:06
Общество

Москва на протяжении двух дней радует своих жителей теплым солнцем и приятной температурой, однако такая погода далеко не соответствует январским стандартам. Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео", сообщил, что на этой неделе горожане смогут ощутить зимнее настроение.

ветви ели в снегу
Фото: Wikimedia Commons by ForestWander is licensed under Public domain
ветви ели в снегу

Специалист отметил, что на улицах и в полях вновь появится снежный покров, и температура станет более привычной для января. Оттепель уйдет, а завтра утром мороз будет ощущаться на уровне минус 8 градусов, и солнце должно выглянуть. В среду, четверг и пятницу предсказываются снегопады.

По его сведениям, 23-24 января температура снова может подняться, а небольшие морозы продлятся всего на пару дней.

В итоге, ожидается несколько относительно холодных дней, когда температура почти достигнет или даже превысит климатическую норму. После этого следует новый подъем температуры, но о сильной оттепели пока речь не идет.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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