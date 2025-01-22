Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся морозы

Москва на протяжении двух дней радует своих жителей теплым солнцем и приятной температурой, однако такая погода далеко не соответствует январским стандартам. Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео", сообщил, что на этой неделе горожане смогут ощутить зимнее настроение.
Специалист отметил, что на улицах и в полях вновь появится снежный покров, и температура станет более привычной для января. Оттепель уйдет, а завтра утром мороз будет ощущаться на уровне минус 8 градусов, и солнце должно выглянуть. В среду, четверг и пятницу предсказываются снегопады.
По его сведениям, 23-24 января температура снова может подняться, а небольшие морозы продлятся всего на пару дней.
В итоге, ожидается несколько относительно холодных дней, когда температура почти достигнет или даже превысит климатическую норму. После этого следует новый подъем температуры, но о сильной оттепели пока речь не идет.
Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
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