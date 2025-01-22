Скрытые потери: чем опасен февральский отпуск в 2025 году?

1:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Февраль в этом году не станет наиболее подходящим временем для отпуска, сообщила директор программы Федерального методического центра по повышению финансовой грамотности РАНХиГС Нина Гукасова.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Февраль — это короткий месяц, и в 2025 году в нем будет всего 20 рабочих дней. Отпуск в этом месяце может быть выгодным только в високосные года, когда количество дней достигает 29. При этом для оценки выгодности стоит учитывать не только зарплату, но и другие факторы, которые могут повлиять на итоговые выплаты, передает РИА Новости.

Эксперт объяснила, как определить, минует ли месяц потерю в доходах во время отпуска, сопоставляя зарплату и предполагаемые отпускные. Например, если месячный оклад составляет 75 тысяч рублей, тогда стоимость рабочего дня в феврале составит 3750 рублей, а отпускного — всего 2559,73 рубля (так как годовой доход делится на 365 дней). Если работник отработает все рабочие дни в феврале 2025 года, то его заработок составит 75 тысяч рублей, однако, выбрав отпуск на 28 дней, он получит только 71,6 тысячи рублей отпускных.

В 2025 году наибольшее количество рабочих дней будет в июле и октябре — по 23 дня. В апреле, сентябре и декабре насчитывается по 22 рабочих дня.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.