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Эксперты раскрыли принцип, который защитит от мошенников

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Общество

Чтобы избежать мошенничества, важно следовать принципу, согласно которому нельзя просто так доверять никому без предварительной проверки.

Девушка смотрит в экран смартфона
Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка смотрит в экран смартфона

Этот совет был озвучен в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Для укрепления своей безопасности предлагается воспользоваться простым, но весьма действенным правилом: не доверять никому до тех пор, пока не будет проведена соответствующая проверка. Данная концепция, известная как "нулевое доверие" или Zero Trust, появилась как ответ на необходимость защищаться в условиях, когда угрозы могут возникнуть в любом месте.

Кроме того, следует помнить, что не стоит слепо верить сообщениям, которые выглядят "официально". Это касается, например, звонков от "представителей банка" или текстов от "друзей", в которых содержится просьба о переводе денег.

Уточнения

Министерство внутренних дел Российской Федерации (сокращённо МВД России (официально), МВД РФ) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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