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Эксперты рассказали, как выявить фальшивки среди банковских приложений

1:16
Общество

На любых смартфонах можно встретить поддельные мобильные приложения для банков, которые по своему внешнему виду и функционалу практически не отличаются от настоящих. Специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества поделились этой информацией.

мошенник
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мошенник

Они подчеркнули, что в названиях таких мошеннических приложений могут присутствовать опечатки или добавленные слова, а их описания зачастую содержат грамматические и пунктуационные ошибки.

При загрузке этих неофициальных приложений пользователи вынуждены вводить свои личные данные, включая CVV-код, что открывает путь для кражи конфиденциальной информации мошенниками. Как следствие, доступ к настоящему мобильному сервису становится невозможным. Кроме того, не исключено, что данное приложение может включать сетевой фильтр, что позволяет передать информацию на обманный ресурс, передает РИА Новости.

Специалисты института также напомнили, что если вы попытаетесь авторизоваться в таком фейковом приложении, на ваш телефон может прийти SMS с кодом. При вводе этого кода злоумышленники смогут получить доступ к вашему аккаунту на сайте "Госуслуг".

Уточнения

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция «Росси́йская систе́ма ка́чества» (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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