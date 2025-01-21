В России 2,5 млн мужчин и 3,5 млн женщин прошли репродуктивную диспансеризацию

В прошлом году более 2,5 миллиона мужчин и 3,5 миллиона женщин прошли диспансеризацию в области репродуктивного здоровья с использованием средств обязательного медицинского страхования, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik врач

В 2024 году впервые более 2,5 миллионов мужчин и 3,5 миллионов женщин воспользовались возможностями репродуктивной диспансеризации, финансируемой за счет ОМС, отметил Мурашко на конгрессе, посвященном вопросам репродуктивной медицины.

Он подчеркнул, что важной целью остается расширение охвата взрослого населения данной программой диспансеризации к 2030 году. По словам министра, Министерство здравоохранения России также внедрило новые методики в работе женских консультаций с акцентом на формирование положительных репродуктивных установок у женщин.

Уточнения

Михаи́л Альбе́ртович Мура́шко (род. 9 января 1967, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, врач-гинеколог. Министр здравоохранения Российской Федерации с 21 января 2020 года, (исполняющий обязанности 7—14 мая 2024). Доктор медицинских наук. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.