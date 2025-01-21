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В России 2,5 млн мужчин и 3,5 млн женщин прошли репродуктивную диспансеризацию

Общество

В прошлом году более 2,5 миллиона мужчин и 3,5 миллиона женщин прошли диспансеризацию в области репродуктивного здоровья с использованием средств обязательного медицинского страхования, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

В 2024 году впервые более 2,5 миллионов мужчин и 3,5 миллионов женщин воспользовались возможностями репродуктивной диспансеризации, финансируемой за счет ОМС, отметил Мурашко на конгрессе, посвященном вопросам репродуктивной медицины.

Он подчеркнул, что важной целью остается расширение охвата взрослого населения данной программой диспансеризации к 2030 году. По словам министра, Министерство здравоохранения России также внедрило новые методики в работе женских консультаций с акцентом на формирование положительных репродуктивных установок у женщин.

Уточнения

Михаи́л Альбе́ртович Мура́шко (род. 9 января 1967, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, врач-гинеколог. Министр здравоохранения Российской Федерации с 21 января 2020 года, (исполняющий обязанности 7—14 мая 2024). Доктор медицинских наук. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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