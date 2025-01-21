Прием заявлений от IT-специалистов на отсрочку от армии начался на Госуслугах

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

На портале "Госуслуги" стартовал прием заявлений от специалистов в области информационных технологий на получение отсрочки от армейской службы в текущем году, об этом информировало Министерство цифрового развития в своем Telegram-канале.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек за компьютером

Сотрудники IT-сферы могут подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва 2025 года через портал "Госуслуг" до 5 февраля. Граждане, зарегистрированные на воинском учете в районах Крайнего Севера и в территориях, приравненных к ним, имеют возможность сделать это до 6 марта, как указано в официальном сообщении.

В министерстве подчеркнули, что подающие заявки должны внимательно проверить все свои данные, включая информацию о военкомате, месте трудоустройства и другие сведения. Также следует убедиться, что отдел кадров компании своевременно передал данные о сотруднике в Минцифры, и сохранить номер своего заявления на платформе "Госуслуги".

Работодатель обязан проверить и подтвердить информацию в своем личном кабинете и до 9 февраля направить ее в Минцифры (для районов Крайнего Севера — до 11 марта). Если сотрудник не подаст данные самостоятельно, компания может самостоятельно внести его в соответствующие списки.

Уточнения

«Госуслуги» — справочно-информационный интернет-портал. Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации.



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