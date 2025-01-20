Удивительное имя дали новорожденной сибирячке

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

В Новосибирской области родилась малышка, которой дали довольно необычное имя. Родители назвали девочку Велина.

Фото: ru.freepik.com by freepic.diller младенец

Это имя является необычным и редким в русском языке. При этом нет достоверных данных, откуда оно берет корни, сообщает atas.info.

Одни называют его латинским, другие древнегреческим, а третьи славянским. Однако известно, что владельцы этого имени обладают особыми чертами характера, включая целеустремленность и умению справляться с трудными ситуациями.

Редкие женские имена, которые россияне давали своим детям в конце 2024 года: Лукерья, Радомира и Аксинья. Мальчиков называли Цзиньшо и Фук Минь Дык. Среди простых имен, которые были популярны в 2024 году, женские Анна и Варвара и мужские Александр и Михаил.

Уточнения

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.



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