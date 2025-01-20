3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении

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Социальные сети полны математических головоломок, которые проверяют наше логическое мышление и математические знания. Одной из таких задач является пример: 3 × 3 – 3 ÷ 3 + 3. На первый взгляд задача кажется простой, однако она породила множество разных ответов. Чтобы правильно ее решить, важно помнить о порядке выполнения операций, известном как PEMDAS.

Фото: архив by Pravda.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Задача

Что такое PEMDAS?

PEMDAS — это правило, которое определяет порядок выполнения операций в математических выражениях:

P (Parentheses) — операции в скобках. E (Exponents) — возведение в степень. MD (Multiplication and Division) — умножение и деление выполняются слева направо. AS (Addition and Subtraction) — сложение и вычитание также выполняются слева направо.

Решение задачи: 3 × 3 – 3 ÷ 3 + 3

Следуя PEMDAS, выполняем действия по порядку:

Умножение:

3×3=93 × 3 = 93×3=9 Деление:

3÷3=13 ÷ 3 = 13÷3=1 Теперь выражение выглядит так:

9–1+39 – 1 + 39–1+3. Вычитание:

9–1=89 – 1 = 89–1=8 Сложение:

8+3=118 + 3 = 118+3=11

Таким образом, правильный ответ — 11.

Почему порядок операций так важен?

Соблюдение порядка операций гарантирует точность расчетов и единообразие решений. Без этого правила выражение может быть интерпретировано по-разному, что приводит к различным результатам.

Например, если пренебречь PEMDAS и выполнять действия по порядку записи, то ответ будет другим:

3×3=93 × 3 = 9 3 × 3 = 9 9–3=69 – 3 = 6 9–3 = 6 6÷3=26 ÷ 3 = 2 6 ÷ 3 = 2 2+3=52 + 3 = 5 2 + 3 = 5

Это ошибка, которой легко избежать, если помнить о приоритете операций.

Польза решения таких задач

Решение математических головоломок, подобных этой, развивает когнитивные навыки, включая:

Память : помогает запоминать и применять правила.

: помогает запоминать и применять правила. Концентрацию : требует сосредоточенности на деталях.

: требует сосредоточенности на деталях. Логическое мышление: учит находить последовательность действий.

Кроме того, такие задачи способствуют улучшению общего психического состояния, ведь мозг, как и мышцы, нуждается в регулярной тренировке.

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