3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении

Социальные сети полны математических головоломок, которые проверяют наше логическое мышление и математические знания. Одной из таких задач является пример: 3 × 3 – 3 ÷ 3 + 3. На первый взгляд задача кажется простой, однако она породила множество разных ответов. Чтобы правильно ее решить, важно помнить о порядке выполнения операций, известном как PEMDAS.
PEMDAS — это правило, которое определяет порядок выполнения операций в математических выражениях:
Следуя PEMDAS, выполняем действия по порядку:
Умножение:
3×3=93 × 3 = 9
Деление:
3÷3=13 ÷ 3 = 1
Теперь выражение выглядит так:
9–1+39 – 1 + 3.
Вычитание:
9–1=89 – 1 = 8
Сложение:
8+3=118 + 3 = 11
Таким образом, правильный ответ — 11.
Соблюдение порядка операций гарантирует точность расчетов и единообразие решений. Без этого правила выражение может быть интерпретировано по-разному, что приводит к различным результатам.
Например, если пренебречь PEMDAS и выполнять действия по порядку записи, то ответ будет другим:
Это ошибка, которой легко избежать, если помнить о приоритете операций.
Решение математических головоломок, подобных этой, развивает когнитивные навыки, включая:
Кроме того, такие задачи способствуют улучшению общего психического состояния, ведь мозг, как и мышцы, нуждается в регулярной тренировке.
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