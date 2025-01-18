Математическая загадка 6 ÷ 2(1 + 2) свела интернет с ума: сможете ли вы найти ответ

Новый математический вызов захватил внимание пользователей в интернете благодаря своей неожиданной сложности. На первый взгляд задача кажется простой, но её решение требует знаний правил математических операций. Сможете ли вы справиться с этим вызовом?
Проблема заключается в следующей операции, которая на первый взгляд выглядит базовой:
6 ÷ 2(1 + 2) = ?
Вопрос: ответ будет 1 или 9? Именно это разделило людей на два лагеря в социальных сетях.
Для верного решения необходимо строго следовать порядку математических операций:
Решение:
Главной причиной путаницы стало различное толкование записи. Некоторые интерпретируют 2(3)2(3) как единое выражение, что приводит к результату 1:
Однако, согласно общепринятым математическим правилам, умножение и деление выполняются слева направо, поэтому верный ответ — 9.
Этот вызов — прекрасный способ проверить свои знания в области математики и вспомнить правила выполнения операций. А вы сможете правильно решить задачу с первого раза?
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.