Математическая загадка 6 ÷ 2(1 + 2) свела интернет с ума: сможете ли вы найти ответ

Новый математический вызов захватил внимание пользователей в интернете благодаря своей неожиданной сложности. На первый взгляд задача кажется простой, но её решение требует знаний правил математических операций. Сможете ли вы справиться с этим вызовом?

Фото: commons.wikimedia. org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Загадка

Суть задачи

Проблема заключается в следующей операции, которая на первый взгляд выглядит базовой:

6 ÷ 2(1 + 2) = ?

Вопрос: ответ будет 1 или 9? Именно это разделило людей на два лагеря в социальных сетях.

Как правильно решить задачу?

Для верного решения необходимо строго следовать порядку математических операций:

Сначала выполняются действия в скобках. Затем выполняются умножение и деление, двигаясь слева направо.

Решение:

Выполним действие в скобках:

1+2= 3

Теперь выражение становится:

6÷2(3) Следуя правилам порядка операций, выражение интерпретируется как:

6÷2 × 3 Выполним деление слева направо:

6÷2=3 Умножим полученное значение:

3×3=9

Почему это вызвало столько споров?

Главной причиной путаницы стало различное толкование записи. Некоторые интерпретируют 2(3)2(3)2(3) как единое выражение, что приводит к результату 1:

6÷(2×3)=6÷6=16 ÷ (2 × 3) = 6 ÷ 6 = 1 6 ÷ ( 2 × 3 ) = 6 ÷ 6 = 1

Однако, согласно общепринятым математическим правилам, умножение и деление выполняются слева направо, поэтому верный ответ — 9.

Попробуйте свои силы

Этот вызов — прекрасный способ проверить свои знания в области математики и вспомнить правила выполнения операций. А вы сможете правильно решить задачу с первого раза?

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