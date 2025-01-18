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Математическая загадка 6 ÷ 2(1 + 2) свела интернет с ума: сможете ли вы найти ответ

Общество

Новый математический вызов захватил внимание пользователей в интернете благодаря своей неожиданной сложности. На первый взгляд задача кажется простой, но её решение требует знаний правил математических операций. Сможете ли вы справиться с этим вызовом?

Загадка
Фото: commons.wikimedia. org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Загадка

Суть задачи

Проблема заключается в следующей операции, которая на первый взгляд выглядит базовой:

6 ÷ 2(1 + 2) = ?

Вопрос: ответ будет 1 или 9? Именно это разделило людей на два лагеря в социальных сетях.

Как правильно решить задачу?

Для верного решения необходимо строго следовать порядку математических операций:

  1. Сначала выполняются действия в скобках.
  2. Затем выполняются умножение и деление, двигаясь слева направо.

Решение:

  1. Выполним действие в скобках:
    1+2=
    Теперь выражение становится:
    6÷2(3)
  2. Следуя правилам порядка операций, выражение интерпретируется как:
    6÷2
  3. Выполним деление слева направо:
    6÷2=3
  4. Умножим полученное значение:
    3×3=9

Почему это вызвало столько споров?

Главной причиной путаницы стало различное толкование записи. Некоторые интерпретируют 2(3)2(3) как единое выражение, что приводит к результату 1:

  1. 6÷(2×3)=6÷6=16 ÷ (2 × 3) = 6 ÷ 6 = 1

Однако, согласно общепринятым математическим правилам, умножение и деление выполняются слева направо, поэтому верный ответ — 9.

Попробуйте свои силы

Этот вызов — прекрасный способ проверить свои знания в области математики и вспомнить правила выполнения операций. А вы сможете правильно решить задачу с первого раза?

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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