Как получать пенсию, чтобы защитить деньги от инфляции?

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Российским пенсионерам рассказали, как эффективно управлять своими финансами и уберечь накопления от инфляции.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Выплаты лучше получать на накопительный банковский счет с ежедневным начислением процентов, считает доцент Финансового университета Игорь Балынин.

"Я бы рекомендовал получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке. Это позволит пенсионеру ими оперативно управлять", — цитирует Балынина "Газета.Ru".

Банки часто предлагают пенсионерам специальные условия, включая автоматическое зачисление пенсии на накопительный счет. Этими предложениями стоит пользоваться, считает эксперт.

По его словам, за коммунальные услуги лучше платить ближе к дате их оплаты, что даст возможность использовать дополнительные средства.

Балынин напомнил и о скидках от 5 до 10 процентов для пенсионеров по утрам в некоторых супермаркетах.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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