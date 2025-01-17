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Подарок на День святого Валентина: подборка из 5 оригинальных идей

1:43
Общество

Уже совсем скоро большинство влюблённых будут отмечать День святого Валентина. Чем можно порадовать в этот праздник свою половинку, расскажем ниже. Валентинки и цветы не в счёт!

День Святого Валентина
Фото: commons.wikimedia.org by Johntex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
День Святого Валентина

Билет на концерт или выступление любимого комика

Обычно после таких мероприятий останется много хороших воспоминаний.

Такой подарок точно принесет пользу вашим отношениям. Также можно подарить билет на интересную выставку или в театр.

Спортивные вещи

Всем известно, что спорт — залог здоровья и хорошего настроения. Отличным презентом станут вещи, которые вдохновят человека тренироваться. Это может быть спортивный костюм или же кроссовки. Также хорошим подарком станет абонемент в фитнес-клуб.

Уходовая косметика

Этот подарок не останется без внимания. Мужчине, к примеру, можно купить набор для ухода за бородой или за кожей лица, зимой он не помешает. А девушка будет в восторге от набора масок для лица, качественных кремов, шиммеров для дела, пишет "СЭ".

Парные подарки

Такой подарок точно сохранится на память. Можно купить или заказать браслеты или кольца с вашими инициалами или датами, которые важны для вас обоих. Также можно заказать футболки или свитшоты с милыми принтами.

Сеанс в СПА-салон

Такой подарок поможет расслабиться, снять напряжение и улучшить общее самочувствие вашего любимого человека. Можно подарить одно посещение или (если позволяет бюджет) купить абонемент сразу на несколько сеансов. Можно сходить на процедуры парно.

Уточнения

День свято́го Валенти́на (также Валентинов день), или День всех влюблённых — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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