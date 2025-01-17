Иисус получил фальшивую прописку в Челябинске: как это произошло?

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Жительница Челябинска Екатерина была в недоумении, когда оказалось, что в её квартире зарегистрирован Иисус.

Фото: vedmed1969.livejournal.com by Константин Севостьянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Челябинск

Все началось с того, что россиянка решила продать недвижимость и для этого заказала справочную адресную информацию.

В справке из "Госуслуг" было написано: в квартире прописан гражданин Бразилии Иисус Браво де Соуза да Фонсека.

Оказалось, что 39-летний бразилец был поставлен на миграционный учет в декабре прошлого года. Женщина решила, что это такая коррупционная схема, но в местном МВД объяснили, что произошел сбой при модернизации информационных систем и иностранца ошибочно поставили на учет по этому адресу, сообщает KP. RU.

Екатерине пообещали решить проблему и предоставить новую справку.

Уточнения

Челя́бинск () — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ.



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