Правительство предложит новый способ защиты аккаунта на госуслугах

В течение следующего месяца правительство РФ представит новое решение для усиления безопасности личного кабинета на портале госуслуг, которое будет основано на упрощенной биометрии. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мобильный телефон

На данный момент для дополнительной защиты аккаунта пользователи могут выбрать один из следующих способов: получение смс-кода, генерация уникального одноразового пароля через специальное приложение или использование "стандартной" и "подтвержденной" биометрии.

Кроме того, для повышения уровня безопасности на портале предусмотрены и другие инструменты. К ним относятся обязательная двухфакторная аутентификация, контрольные вопросы для восстановления пароля, уведомления о входе в учетную запись на электронную почту и другие меры. Пользователи могут подобрать наиболее подходящий для себя способ дополнительной защиты и изменить его в любое время в разделе "Безопасность" на портале госуслуг.

Уточнения

«Госуслуги» — справочно-информационный интернет-портал. Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации.



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