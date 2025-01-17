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Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20

1:31
Общество

Новая математическая задача стала вирусной в социальных сетях.

Задача
Фото: архив Правды.Ру
Задача

Хотя это кажется простой операцией, ее правильное решение требует применения правил иерархии операций. 

Для правильного решения этого выражения необходимо соблюдать установленный порядок действий:

 
1. Умножение и деление: выполняется сначала слева направо.

20 × 20 = 400
20 ÷ 20 = 1
Выражение упрощается до: 400 - 1 + 20.

2. Сложения и вычитания: выполняются позже, также слева направо.

400 – 1 = 399
399 + 20 = 419
Таким образом, окончательный результат — 419.

Соблюдение иерархии операций необходимо для получения точных результатов в математике. Этот порядок устанавливает, что действия должны выполняться в следующем порядке: скобки, степени, умножение и деление (слева направо) и, наконец, сложение и вычитание (слева направо).

Помимо развлечения, математические задачи имеют множество преимуществ:

  • Они стимулируют логическое мышление
  • Они улучшают концентрацию
  • Укрепить память
  • Они помогают поддерживать ум активным

Включение этих упражнений в свой распорядок дня может способствовать когнитивному благополучию и предотвратить снижение умственных способностей.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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