В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Государственный совет Удмуртской Республики направил в Государственную думу законопроект, в котором предлагается запретить продажу никотинсодержащих товаров и жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для их употребления в павильонах. Исключение сделано только для тех случаев, когда в населённых пунктах отсутствуют стационарные торговые точки. Текст документа доступен в электронной базе Госдумы.

Фото: flickr.com by lyzadanger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ продуктовый магазин

В законопроекте подчеркивается, что павильоны, как правило, расположены в зонах с интенсивным пешеходным движением, например, на остановках общественного транспорта. Авторы инициативы считают, что это может повышать интерес покупателей к предлагаемой в них продукции.

Кроме того, согласно мнению разработчиков законопроекта, реализация никотиносодержащих товаров и жидкостей в таких павильонах ведёт к росту распространённости курения среди граждан.

Уточнения

Никоти́н — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), преимущественно в листьях и стеблях табака.



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