Проезд по Московскому скоростному диаметру станет платным

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С 15 февраля правила проезда для автомобилей, приехавших из Москвы и Московской области, по Московскому скоростному диаметру (МСД) претерпят изменения: в пиковые часы будних дней проезд станет платным.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шины на зимней дороге

Главная задача МСД заключается в том, чтобы обеспечить населению скоростную и предсказуемую связь между различными районами столицы и федеральными автотрассами. С 15 февраля для достижения этой цели будут пересмотрены условия проезда в будние дни в часы наибольшей загруженности, чтобы не допустить увеличения трафика до 7-8 баллов к 2025 году.

Кроме того, стоит отметить, что проезд для автомобилей с номерными знаками Москвы и Московской области останется бесплатным на МСД до 15 февраля 2025 года.

Уточнения

Моско́вский скоростно́й диа́метр (МСД) — платная бессветофорная магистраль в Москве. Проезд по МСД для автовладельцев Москвы и области бесплатный. Полное открытие запланировано на 2024 год.





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