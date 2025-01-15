Борьба с телефонными мошенниками — советы, которые помогут при спам-атаках

Телефонные звонки, особенно от продавцов, часто приходят в неподходящее время. Вопрос, как справиться с этой проблемой, остается актуальным уже много лет.
Опрос, проведенный европейскими коллегами — ассоциацией потребителей UFC, показал, что 97% французов считают телефонные звонки раздражающими.
Особенно неприятно, когда звонят с целью продажи услуг или товаров, которые нам не нужны. В этом тексте мы рассмотрим, как можно минимизировать такие звонки и обрести долгожданный покой.Многие современные смартфоны имеют функцию обнаружения спама, которая предупреждает о подозрительных звонках. Некоторые устройства даже позволяют автоматически блокировать такие вызовы через настройки. Однако это не всегда решает проблему полностью.
Чтобы свести к минимуму количество нежелательных звонков, следует придерживаться нескольких простых правил:
Кроме этого, эффективным может оказаться простой отказ и ситуативная ложь:
Назойливые телефонные звонки могут значительно портить настроение, но с помощью правильных действий и технологий их можно существенно уменьшить. Главное — оставаться спокойным и последовательным в своих действиях.
Спам — массовая рассылка корреспонденции лицам, не выражавшим желания её получить. Распространителей спама называют спа́мерами.
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