Борьба с телефонными мошенниками — советы, которые помогут при спам-атаках

2:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Телефонные звонки, особенно от продавцов, часто приходят в неподходящее время. Вопрос, как справиться с этой проблемой, остается актуальным уже много лет.

Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону

Опрос, проведенный европейскими коллегами — ассоциацией потребителей UFC, показал, что 97% французов считают телефонные звонки раздражающими.

Особенно неприятно, когда звонят с целью продажи услуг или товаров, которые нам не нужны. В этом тексте мы рассмотрим, как можно минимизировать такие звонки и обрести долгожданный покой.Многие современные смартфоны имеют функцию обнаружения спама, которая предупреждает о подозрительных звонках. Некоторые устройства даже позволяют автоматически блокировать такие вызовы через настройки. Однако это не всегда решает проблему полностью.

Чтобы свести к минимуму количество нежелательных звонков, следует придерживаться нескольких простых правил:

Не вешайте трубку сразу. Если вы резко прервете звонок, маркетологи могут решить, что просто не успели дозвониться до вас, и перезвонят позже.

Не раскрывайте свою личность. Не стоит говорить, кто вы, чтобы звонящий не мог добавить ваш номер в базу данных для повторного вызова.

Игнорируйте вопросы. Отвечая на вопросы, вы можете показаться заинтересованным, что только увеличит вероятность новых звонков.

Не оправдывайтесь. Любые объяснения, например, что у вас нет времени, лишь подтвердят, что вы действительно доступны, и звонок будет повторен.

Кроме этого, эффективным может оказаться простой отказ и ситуативная ложь:

Простой отказ: "Нет, спасибо, мне это не интересно". Этот ответ четко и ясно передает вашу позицию.

Фиктивный номер: Можно сказать, что вы ошиблись номером или что это профессиональная линия, на которой нельзя обсуждать подобные предложения.

Молчаливый отказ: Возьмите трубку, но не говорите ничего. Продолжайте заниматься своими делами, пока звонящий сам не повесит трубку.

Назойливые телефонные звонки могут значительно портить настроение, но с помощью правильных действий и технологий их можно существенно уменьшить. Главное — оставаться спокойным и последовательным в своих действиях.

Уточнения

Спам — массовая рассылка корреспонденции лицам, не выражавшим желания её получить. Распространителей спама называют спа́мерами.

