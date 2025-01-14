Российским детям запретят есть бургеры?

У нас в стране могут запретить есть фастфуд детям.
Это предложение отправили председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что такой запрет отлично скажется на внешнем виде и самочувствии подростков в России. Также это повлияет на здоровье нации, пишет KP. RU.
По словам Орлова, именно в раннем возрасте у человека формируется и стабилизируется пищевое поведение.
Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.
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