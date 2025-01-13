Как не стать скуфом за зиму? 5 советов современным мужчинам

Скуфы — отрицательная характеристика мужчин в возрасте за 30, которые перестали заботиться о своей внешности и не имеют планов на жизнь. Как не попасть в эту категорию, рассказал нутрициолог и фитнес-тренер Артём Опальницкий.
Он дал пять советов современным мужчинам.
Возможно, даже придётся сменить и парикмахера. Особенно если это "тётя Нина" из салона, где стригут по 150 рублей. Попробуйте сходить в современный барбершоп, пишет "Чемпионат".
После 30 лет можно просто не выспаться, чтобы весь день чувствовать себя разбитым и выглядеть помятым, не то чтобы еще и пива попить на ночь. Тем более выпивать уже не модно.
Ну достигнете вы звания "победитель всех орков", а что дальше? Виртуальная корона вызывает гордость только в моменте, а потом это всего лишь картинка. Куда круче преодолевать своих внутренних демонов: лень, апатию и уныние, уверен тренер.
Важный атрибут скуфа — телевизор. Может быть, стоит проанализировать пресловутое экранное время и понять, что просмотр одних и тех передач отнимает весь вечер, а то и ночь?
Многие любят походить дома в растянутой майке и дырявых трениках.
Чтобы быть опрятным, спортивный костюм — прекрасная идея для отдыха дома после работы. Кстати, можно найти бюджетные аналоги дорогих брендов на маркетплейсах.
Скуф также скуфидо́н — интернет-мем в русскоязычном сегменте, который приобрёл популярность в 2020-х годах.
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Стирайте при низких температурах. Температура 20-30 °C помогает сократить энергозатраты, а для более сильных загрязнений используйте пятновыводители.