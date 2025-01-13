Как не стать скуфом за зиму? 5 советов современным мужчинам

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Скуфы — отрицательная характеристика мужчин в возрасте за 30, которые перестали заботиться о своей внешности и не имеют планов на жизнь. Как не попасть в эту категорию, рассказал нутрициолог и фитнес-тренер Артём Опальницкий.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Похмелье

Он дал пять советов современным мужчинам.

Смените причёску

Возможно, даже придётся сменить и парикмахера. Особенно если это "тётя Нина" из салона, где стригут по 150 рублей. Попробуйте сходить в современный барбершоп, пишет "Чемпионат".

Пивной запрет

После 30 лет можно просто не выспаться, чтобы весь день чувствовать себя разбитым и выглядеть помятым, не то чтобы еще и пива попить на ночь. Тем более выпивать уже не модно.

Займитесь спортом вместо игры в компьютер

Ну достигнете вы звания "победитель всех орков", а что дальше? Виртуальная корона вызывает гордость только в моменте, а потом это всего лишь картинка. Куда круче преодолевать своих внутренних демонов: лень, апатию и уныние, уверен тренер.

Меньше телевизора и YouTube

Важный атрибут скуфа — телевизор. Может быть, стоит проанализировать пресловутое экранное время и понять, что просмотр одних и тех передач отнимает весь вечер, а то и ночь?

Смените домашний имидж

Многие любят походить дома в растянутой майке и дырявых трениках.

Чтобы быть опрятным, спортивный костюм — прекрасная идея для отдыха дома после работы. Кстати, можно найти бюджетные аналоги дорогих брендов на маркетплейсах.

Уточнения

Скуф также скуфидо́н — интернет-мем в русскоязычном сегменте, который приобрёл популярность в 2020-х годах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.