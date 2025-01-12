ЕГЭ отменят? В Госдуме заявили, что этот процесс уже начался

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

В России идёт процесс отказа от Единого государственного экзамена. На замену ему может появиться новый формат оценки. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на экзамене

"Как ярый противник ЕГЭ, я убежден, что в России появится новый формат оценки знания школьников, в основу которого войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской системы образования, а также российской. Я убежден, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался", — цитирует парламентария РИА Новости.

Депутат сделал такой вывод из своих наблюдений. Он заявил, что система анализа знаний постепенно меняется, в том числе с внедрением интегральной оценки.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.



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