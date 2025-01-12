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С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

1:36
Общество

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели. Об этом сообщила представитель комитета Госдумы по вопросам труда, социальной политики и дел ветеранов Светлана Бессараб.

пенсионеры
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
пенсионеры

Уровень инфляции выше прогнозов

Бессараб отметила, что предварительные данные, полученные в последний рабочий день 2024 года, указывают на то, что фактический уровень инфляции уже выше ожидаемого. Однако для подтверждения этих данных Росстат должен провести дополнительные расчёты, поскольку в конце декабря активная торговая деятельность может влиять на динамику цен.

Расчёт дополнительной индексации

По словам Бессараб, окончательный размер индексации будет определён на основе данных о фактической инфляции за 2024 год. Дополнительные выплаты пенсионерам рассчитают как разницу между уже проведённой индексацией и реальным уровнем роста цен.

Новые правила индексации пенсий

С 1 января 2025 года пенсии работающих пенсионеров увеличены на 7,3%. Это стало возможным благодаря новому закону, который уравнял индексацию пенсий работающих пенсионеров с неработающими.

Кроме того, представители Госдумы напомнили, что размер пенсий в 2025 году зависит от расчёта пенсионных баллов.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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