Старикам и инвалидам будут платить больше: на сколько поднимут размер социальных пенсий?

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Каждый год планово у нас в стране повышают эти выплаты именно в апреле. Так, весной 2025 года средний социальной пенсии повысят до 15 456 рублей. Эти выплаты положены тем, "обычную" пенсию не заработал по разным причинам. К примеру, если много лет получал зарплату "в конверте".

Кто получает социальную пенсию?

Старики, которые страховую пенсию не заработали.

Инвалиды всех групп, однако у них размер пенсии не один и тот же.

Те, кто потерял кормильца, чаще это дети, пишет KP. RU.

Уточнения

Социальная пенсия — государственная денежная выплата (разновидность государственной пенсии), носящая регулярный социальный характер, которая выплачивается всем гражданам страны вне зависимости от социального положения, пола и расы.



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