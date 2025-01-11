Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три лучших сорта свеклы для дачного сезона 2025 года
Эти обезьянки зовут своих сородичей по имени
Как поддерживать здоровье сердца при низком пульсе
Эксперты предупреждают: эти породы собак сложно содержать в доме
Борщ как искусство: секреты приготовления наваристого супа
Плавничок на крыше: как он помогает вашему автомобилю
Американские компании в России заплатили 1,2 млрд долларов налогов
Как быстро растопить лёд на даче: эффективные методы
Лучшие рецепты масок для лица с эффектом лифтинга

Старикам и инвалидам будут платить больше: на сколько поднимут размер социальных пенсий?

0:49
Общество

В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Каждый год планово у нас в стране повышают эти выплаты именно в апреле. Так, весной 2025 года средний социальной пенсии повысят до 15 456 рублей. Эти выплаты положены тем, "обычную" пенсию не заработал по разным причинам. К примеру, если много лет получал зарплату "в конверте".

Кто получает социальную пенсию?

Старики, которые страховую пенсию не заработали.

Инвалиды всех групп, однако у них размер пенсии не один и тот же.

Те, кто потерял кормильца, чаще это дети, пишет KP. RU.

Уточнения

Социальная пенсия — государственная денежная выплата (разновидность государственной пенсии), носящая регулярный социальный характер, которая выплачивается всем гражданам страны вне зависимости от социального положения, пола и расы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Наука и техника
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана Аудио 
Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури
Еда и рецепты
Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури Аудио 
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Еда и рецепты
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Зонд Parker записал голос Солнца
Зонд Parker записал голос Солнца
Последние материалы
Американские компании в России заплатили 1,2 млрд долларов налогов
Как быстро растопить лёд на даче: эффективные методы
Лучшие рецепты масок для лица с эффектом лифтинга
Экстремальный спорт при -49 градусах: в Якутии стартовал марафон
На экраны выходит фильм Четыре четверти о любви современных Ромео и Джульетты
Волшебное средство для долголетия. Как британке удалось дожить до 104 лет?
Компания Маска имплантировала третьему пациенту мозговой чип: что он даёт?
Аккумуляторы для ноутбуков могут стать неисчерпаемым источником электричества
Какие санкции против РФ Трамп снимет в первую очередь?
Не прозевай! В России 12 января можно увидеть самую яркую комету
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.