Старикам и инвалидам будут платить больше: на сколько поднимут размер социальных пенсий?

В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента.
Каждый год планово у нас в стране повышают эти выплаты именно в апреле. Так, весной 2025 года средний социальной пенсии повысят до 15 456 рублей. Эти выплаты положены тем, "обычную" пенсию не заработал по разным причинам. К примеру, если много лет получал зарплату "в конверте".
Кто получает социальную пенсию?
Старики, которые страховую пенсию не заработали.
Инвалиды всех групп, однако у них размер пенсии не один и тот же.
Те, кто потерял кормильца, чаще это дети, пишет KP. RU.
Социальная пенсия — государственная денежная выплата (разновидность государственной пенсии), носящая регулярный социальный характер, которая выплачивается всем гражданам страны вне зависимости от социального положения, пола и расы.
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Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.