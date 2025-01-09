Авиакомпании будут перевозить детей в два раза дешевле: когда введут скидки на билеты?

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Авиакомпании внутри страны начали предоставлять скидку на билеты для детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Mehmet Mustafa Çelik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Embraer 190LR

Так, с 1 января 23 российские авиакомпании уже начали предоставлять скидку в 50 процентов на билеты детям до 12 лет на внутренних направлениях.

Эту меру поддержки с 10 января будут оказывать все авиакомпании в нашей стране.

Минтранс проработал также вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту самолетов. Норма теперь учтена в общих правилах перевозок пассажиров и вступит в силу до 14 января, пишет KP. RU.

Уточнения

Возду́шный транспорт — понятие, включающее как собственно воздушные суда, так и необходимую для их эксплуатации инфраструктуру: аэропорты, диспетчерские и технические службы.



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