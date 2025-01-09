Копим баллы на пенсию: как в 2025 году изменится их расчет в России?

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители России, которые хотят в будущем получать хорошую пенсию, должны знать несколько нюансов.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

О том, на что ориентироваться для оптимизации пенсионных накоплений, рассказал член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Самым главным критерием расчета пенсионных баллов станет рабочий стаж.

"Чтобы заработать один пенсионный балл, граждане должны получать не менее 275 900 рублей за год, что эквивалентно ежемесячному доходу в 22 991 рубль 67 копеек. Этот показатель играет ключевую роль в формировании будущих страховых пенсий", — цитирует депутата KP. RU.

Важно, что количество пенсионных баллов не должно быть менее 30.

А вот фиксированная выплата станет больше почти на 600 рублей и с 2025 года будет составляет 8728,73 рубля.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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