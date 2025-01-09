Следующие длинные выходные: как россияне будут отдыхать на майских?

Следующие длинные выходные в 2025 году ждут жителей России только в мае.

Фото: PxHere by Alessandro Caproni, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загар

А вот на 23 февраля и на 8 марта длинных выходных не стоит ждать. Будет обычная пятидневка. Но если праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, по закону его нам должны компенсировать.

Именно поэтому власти РФ решили передвинуть выходной с 23 февраля на 8 мая, а с 8 марта — на 13 июня. То есть весной и летом россиян ждут мини-каникулы три раза, каждые из которых продлятся по четыре дня:

С 1 мая (четверг) по 4 мая (воскресенье)

С 8 мая (четверг) по 11 мая (воскресенье)

С 12 июня (четверг) по 15 июня (воскресенье)

После этого три дня отдохнем в ноябре, в честь Дня народного единства. А перед этим шесть дней — рабочие.

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