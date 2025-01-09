2025 — опять год безработицы? Стало известно, как в России сложится ситуация с трудоустройством

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

На сегодняшний день в нашей стране ситуация с отсутствием рабочих мест находится на рекордно низком уровне, так как спрос на рабочую силу больше предложения. Доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал, как эта ситуация может измениться в 2025 году.

Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лень

Он считает, что вряд ли в новом году что-то сильно поменяется, пишет "Абзац".

"Безработица в 2025 году, скорее всего, будет снижаться. Я не вижу никаких перспектив для её роста. Экономика России развивается, несмотря на все препятствия и западные санкции. Дефицит кадров на рынке труда, который появился в последнее время, останется", — уверен экономист.

По его словам, на это много что влияет. К примеру, проблемы с мигрантами и другие внутренние и внешнеполитические вопросы.

Эксперт считает, что, скорее всего, в 2025 году не будет притока квалифицированных специалистов.

Уточнения

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.



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