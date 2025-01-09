Две индексации пенсий проведут в 2025 году: сколько добавят?

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Инфляция в стране растет, значит и страховые (трудовые) пенсии в России должны увеличивать. Значит ежегодно они должны быть выше как минимум на размер инфляции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Осенью власти постановили: с начала 2025 года пенсии в стране вырастут на 7,3 процента. 1 января пенсионеры получили индексацию. Однако инфляция явно не уложилась в отведенные рамки. Соответственно в 2025 году пенсионеров ждет еще одна прибавка, которая поможет догнать рост цен.

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сообщили, что дополнительная индексация может быть проведена уже с 1 февраля.

Можно предположить, что пенсионерам дополнительно проиндексируют выплаты в пределах 2-3 процентов, пишет KP. RU.

Уточнения

Индекса́ция (от лат index — список, реестр, указатель) в экономике — это средство защиты от инфляции путём привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов и т. п. к индексу потребительских цен.



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