Как изменится ЕГЭ в 2025 году? Эти шесть предметов заставят готовиться с новым подходом

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Каждый год в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вносят изменения. Что же ждет выпускников в 2025 году?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на экзамене

Изменения внесут сразу по шести предметам: русскому языку, литературе, информатике, физике и иностранным языкам, пишет URA. RU.

"За последние годы ЕГЭ не стал сложнее — он стал вариативнее. Вариативность при этом очень хорошая, так как, если вы поступаете на мехмат или на физтех, там повышенная математика. А если в гуманитарную сферу — там математика базовая, которую, кстати, можно сдать еще в 10 классе", — отметил заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург.

По его словам, среди ярких примеров изменений, нововведения при проведении экзаменов по иностранному языку, литературе и истории.

"В английском языке было введено говорение. Это стало более объективно, нежели те схемы, которые были в заданиях. Еще есть такая форма, как эссе по литературе, истории", — добавил Ямбург.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.



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