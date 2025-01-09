Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Следующие длинные выходные: как россияне будут отдыхать на майских?
2025 — опять год безработицы? Стало известно, как в России сложится ситуация с трудоустройством
Две индексации пенсий проведут в 2025 году: сколько добавят?
Десерт за полчаса: фондан с тёплым шоколадом и мороженым
Ипотечный вычет: как получить деньги даже спустя годы
Россиянка загадочно исчезла в Стамбуле: что говорят её родственники?
Зимой топливо уходит быстрее: вот почему давление в шинах играет ключевую роль
Морщины не ждут! Как избежать их появления раньше срока
Правильное положение водителя для безопасной поездки

Как изменится ЕГЭ в 2025 году? Эти шесть предметов заставят готовиться с новым подходом

1:11
Общество

Каждый год в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вносят изменения. Что же ждет выпускников в 2025 году?

Девушка на экзамене
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на экзамене

Изменения внесут сразу по шести предметам: русскому языку, литературе, информатике, физике и иностранным языкам, пишет URA. RU.

"За последние годы ЕГЭ не стал сложнее — он стал вариативнее. Вариативность при этом очень хорошая, так как, если вы поступаете на мехмат или на физтех, там повышенная математика. А если в гуманитарную сферу — там математика базовая, которую, кстати, можно сдать еще в 10 классе", — отметил заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург.

По его словам, среди ярких примеров изменений, нововведения при проведении экзаменов по иностранному языку, литературе и истории.

"В английском языке было введено говорение. Это стало более объективно, нежели те схемы, которые были в заданиях. Еще есть такая форма, как эссе по литературе, истории", — добавил Ямбург.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось
Авто
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось Аудио 
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Садоводство, цветоводство
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать Аудио 
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Последние материалы
Россиянка загадочно исчезла в Стамбуле: что говорят её родственники?
Как изменится ЕГЭ в 2025 году? Эти шесть предметов заставят готовиться с новым подходом
Зимой топливо уходит быстрее: вот почему давление в шинах играет ключевую роль
Морщины не ждут! Как избежать их появления раньше срока
Правильное положение водителя для безопасной поездки
Материалы жизни могли путешествовать за пределы Млечного Пути
Трамп продолжает троллить соседей: на этот раз он опубликовал свою версию карты США
Свердловская область ждёт новую атомную электростанцию
Тренер объяснила, как избавиться от одышки во время бега
Автомобили в России взлетели в цене: какие марки подорожали?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.