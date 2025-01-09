Как изменится ЕГЭ в 2025 году? Эти шесть предметов заставят готовиться с новым подходом

Каждый год в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вносят изменения. Что же ждет выпускников в 2025 году?
Изменения внесут сразу по шести предметам: русскому языку, литературе, информатике, физике и иностранным языкам, пишет URA. RU.
"За последние годы ЕГЭ не стал сложнее — он стал вариативнее. Вариативность при этом очень хорошая, так как, если вы поступаете на мехмат или на физтех, там повышенная математика. А если в гуманитарную сферу — там математика базовая, которую, кстати, можно сдать еще в 10 классе", — отметил заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург.
По его словам, среди ярких примеров изменений, нововведения при проведении экзаменов по иностранному языку, литературе и истории.
"В английском языке было введено говорение. Это стало более объективно, нежели те схемы, которые были в заданиях. Еще есть такая форма, как эссе по литературе, истории", — добавил Ямбург.
Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.
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