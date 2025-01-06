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Уровень IQ у россиян оказался выше, чем у жителей многих других стран

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Общество

Коэффициент интеллекта или IQ у граждан России оказался выше, чем у жителей многих других стран. Об этом говорят данные международного реестра IQ.

Замороженный мозг
Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Замороженный мозг

Наша страна попала в десятку стран с самым эрудированным населением и заняла шестое место. У россиян средний коэффициент интеллекта равен 103,31.

Первое место рейтинга досталось Китаю со средним показателем IQ 107,43. На второй строчке расположился Иран с результатом 106,63. А Южная Корея оказалась на третьем месте. Там коэффициент интеллекта местных жителей — 106,57.

Уточнения

Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «айкью») — количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного развития).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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