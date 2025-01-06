Уровень IQ у россиян оказался выше, чем у жителей многих других стран

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Коэффициент интеллекта или IQ у граждан России оказался выше, чем у жителей многих других стран. Об этом говорят данные международного реестра IQ.

Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Замороженный мозг

Наша страна попала в десятку стран с самым эрудированным населением и заняла шестое место. У россиян средний коэффициент интеллекта равен 103,31.

Первое место рейтинга досталось Китаю со средним показателем IQ 107,43. На второй строчке расположился Иран с результатом 106,63. А Южная Корея оказалась на третьем месте. Там коэффициент интеллекта местных жителей — 106,57.

Уточнения

Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «айкью») — количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного развития).



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