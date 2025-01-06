Уровень IQ у россиян оказался выше, чем у жителей многих других стран

Коэффициент интеллекта или IQ у граждан России оказался выше, чем у жителей многих других стран. Об этом говорят данные международного реестра IQ.
Наша страна попала в десятку стран с самым эрудированным населением и заняла шестое место. У россиян средний коэффициент интеллекта равен 103,31.
Первое место рейтинга досталось Китаю со средним показателем IQ 107,43. На второй строчке расположился Иран с результатом 106,63. А Южная Корея оказалась на третьем месте. Там коэффициент интеллекта местных жителей — 106,57.
Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «айкью») — количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного развития).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Новым фаворитом на кухне станет пароконвектомат — устройство, которое обеспечивает равномерное приготовление пищи благодаря циркуляции горячего воздуха.