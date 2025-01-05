Раскрыт шокирующий секрет финансового успеха

Ученые полвека проводили исследование, чтобы раскрыть секрет финансового успеха. Оказалось, что этот самый успех не имеет общего с успеваемостью, связями или трудовой этикой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги в банке

С 1972 года психологи отслеживали жизнь 1000 детей из новозеландского города Данидин, они следили за их успехами от рождения до совершеннолетия, пишет издание Daily Mail.

Лучшим показателем будущего успеха в дальнейшей жизни оказался эмоциональный интеллект и способность себя контролировать.

Ученые назвали этот навык "эмоциональным коэффициентом" (EQ), и люди с высоким EQ обычно сосредотачиваются на позитиве, прислушиваются, прежде чем принимать решения, признают свои ошибки, проявляют сочувствие и хорошо справляются с плохими эмоциями.

Таким образом, эмоциональный интеллект настраивает на успех на работе, обеспечивая высокую гарантию трудоустройства и повышая вероятность того, что человек получит повышение.

Уточнения

Интелле́кт или ум — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.



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