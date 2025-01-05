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МВД с 5 февраля 2025 года сможет самостоятельно выдворять иностранцев из России

0:57
Общество

С 5 февраля 2025 года сотрудники МВД России смогут самостоятельно принимать решения о административном выдворении иностранных граждан, нарушивших правила, установленные Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) страны. Эти изменения в федеральном законодательстве были одобрены в августе 2024 года и будут действовать с указанной даты.

Деловая женщина с документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловая женщина с документами

Теперь полномочия по рассмотрению таких административных дел получили руководители территориальных органов полиции и их заместители, а также руководители отделов, занимающихся вопросами миграции и контроля за наркотиками вместе с их заместителями.

К тому же, начальники линейных отделов или управлений полиции на транспорте и их заместители также смогут принимать решения о выдворении из России за определённые правонарушения, связанные с режимом пребывания иностранцев.

 

 

 

Уточнения

Министерство внутренних дел Российской Федерации (сокращённо МВД России (официально), МВД РФ) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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