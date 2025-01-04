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Должников по алиментам добавят в чёрный список: какие санкции к ним применят?

0:46
Общество

Должников по алиментам в России через несколько месяцев внесут в так называемый "черный список". Об этом напомнили судебные приставы.

Пустой кошелёк
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Так, гражданам России нужно успеть погасить все платежи и избежать попадания в список злостных должников по алиментам.

Реестр начнет работать уже в мае 2025 года. Должников предупредят о внесении в список заранее: за сутки.

К тем, кого туда добавят, будут применяться санкции, например, их не пустят на спортивные мероприятия или не дадут возможность купить билет на авиарейсы бизнес-класса.

Кстати, в нашей стране числится примерно 133 тысячи неплательщиков алиментов, пишет KP. RU.

Уточнения

Алиме́нты (от лат. alimentum — иждивение, содержание) — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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